İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonlarının 6'ncısı düzenlendi.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasytonlarda Mersin'de Yüsri Altın'ın (Firari), İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un (Yurt Dışı Firar), Antalya’da Sami Cerit’in (Firari), Aydın’da Çetin Gül’ün, Kahramanmaraş'ta Mehmet Aşçı’nın, İzmir’de Ercan Çelik’in elebaşılığını yaptığı Organize Suç Örgütlerine yönelik "KUYU-6" operasyonları düzenlendiğini ve 3 elebaşının da içerisinde olduğu 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliğince; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, Örgüt Kurmak, Tefecilik, Tehdit ve Kasten Yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen elebaşılığını Yüsri Altın'ın firari yaptığı organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandığını, 5'inin tutuklandığını, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1806607867581026483