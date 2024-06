Başkan Tutdere önce, TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Encümen Toplantısına katıldı. TBB binasında gerçekleştirilen toplantıda, TBB’nin yeni dönemdeki organizasyonu ve belediyeler arası işbirliği konuları konuşuldu.

İmamoğlu ve Yavaş’a anlamlı hediye

Başkan Tutdere, toplantı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 6 Şubat depremlerinde saat 04.17’de duran ve Adıyaman’ın sembolü haline gelen saat kulesi biblosunu hediye etti. Başkan Tutdere daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Adıyaman’a vereceği desteklerin konuşulduğu toplantı sonrasında Başkan Tutdere, Yavaş’a da saat kulesi biblosu hediye etti.

Belediyeler arası işbirliği konuları konuşuldu

Daha sonra Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i makamında ziyaret eden Başkan Tutdere, ziyarete dair, “Yol arkadaşımız, meslektaşımız, Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güner’i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundum. Sayın Başkan’a nazik misafirperverliklerinden ve vereceği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kent Meydanı ve Kuzey Çevre yolu projesi ele alındı

Adıyaman’da yapılacak olan Kent Meydanı Projesi ile ilgili olarak bir süredir şehirde esnafın görüşlerini alan Başkan Tutdere, temasları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen’i de ziyaret etti. Kent Meydanı Projesinin yanı sıra Kuzey Çevre Yolu Projesi de görüşüldüğü ziyarette Başkan Tutdere, Bakan Yardımcısı Gürgen’e projeyle ilgili itiraz ve taleplerini iletti. Başkan Tutdere ardından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Bozkurt’u da ziyaret ederek Adıyaman’a yurt dışından gelen yardımlarla ilgili taleplerini iletti.

Afettek ile işbirliği toplantısı

Ziyaretlerin son durağı ise Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu (AFETTEK) Platformu oldu. Başkan Tutdere söz konusu ziyaret kapsamında AFETTEK Kurucusu ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Genel Koordinatörü Ömür Demir Kızılarslan ve TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güney Özcebe ile görüş alışverişinde bulundu.

Söz konusu görüşmede, AFETTEK ile Adıyaman Belediyesi işbirliği kapsamında depreme dirençli kent inşası sürecinde yapılacak çalışmalar ele alındı.

“Adıyaman’ımızda depremin yaralarını hızla sarmak için temaslarımız sürecek”

Ziyaretlere dair açıklamada bulunan Başkan Tutdere, “Şehrimizde depremin yaralarını hızla sarmak için bir dizi temasta bulunduğumuz Ankara’da verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Gerek TBB’de gerçekleştirdiğimiz toplantı gerekse kıymetli belediye başkanlarımıza ziyaretlerimizde, büyükşehir beledilerimizin şehrimize destekleri ile ilgili önemli işbirlikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Şehrimizin kalbi niteliğindeki Kent Meydanı Projesi ve yanı sıra Kuzey Çevre Yolu Projesiyle ilgili de talep ve itirazlarımızı ilgili makamlara ilettik. Şehrimiz için son derece önemli bu iki konu üzerinde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yanı sıra değerli akademisyenlerimizin oluşturduğu AFETTEK Platformu ile de şehrimiz açısından önemli işbirliklerinin oluşturulması açısından ilk adım niteliğinde bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Adıyaman’ımıza faydası olacak her türlü işbirliği ve çalışmanın içerisinde bulunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kaynak : PHA