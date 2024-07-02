İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen KALKAN-25 operasyonlarında, gerçekleştirilen 100 operasyonda yakalanan 149 göçmen kaçakçısı organizatöründen 42'sinin tutuklandığını açıkladı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelelerini amansız sürdüren İçişleri Bakanlığı, son bir haftadır yapılan Kalkan-25 operasyonuna yönelik kamuoyu bilgilendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-25 ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz" diyerek, provokatörlere de izin vermedikleri gibi, vermeyeceklerini de söyledi.

Milli menfaatlerimiz doğrultusunda kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ettiklerini belirten Bakan Yerlikaya, son 1 haftadır süren “KALKAN-25” operasyonlarında; 100 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlarda yakalanan 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatöründen 42'sinin tutuklandığını, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Operasyonlarda ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Kaynak : PHA