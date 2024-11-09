"Birlik ve Beraberlik İçindeyiz"

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin etnik çeşitliliğini ve bu farklılıkların ülkenin zenginliği olduğuna dikkat çekerek, "Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Gürcü kim varsa, bizi millet yapan bütün zenginliğimizle birlik ve kardeşlik içerisindeyiz. Bu topraklarda herkesin huzur ve güven içinde yaşaması devletimizin teminatı altındadır" dedi.

"Terörle Mücadelede Taviz Yok"

Yerlikaya, belediyelerin görevinin halka hizmet olduğunu, terörle herhangi bir bağlantıya müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, "Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir. Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak belediyecilik değil, suçtur. Şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörle sadece mücadele edilir" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, Türkiye'nin terör örgütlerine boyun eğmeyeceğini söyledi.

Güvenlik Raporları ve Suç Oranları

Balıkesir'deki güvenlik durumuna dair detaylı bilgiler de veren Yerlikaya, 2024 yılı verilerine göre, kişilere karşı işlenen suçlarda Balıkesir’de yüzde 6,1 oranında azalma olduğunu, mal varlığına karşı suçlarda da yüzde 27 azalma kaydedildiğini belirtti. Ayrıca Balıkesir'de emniyet ve jandarma birimlerinin yılın ilk 10 ayında 2 bin 863 tutuklama gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kaçakçılık ve Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık

Yerlikaya, uyuşturucu ve kaçakçılık konularında da çarpıcı veriler sundu. Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan 635 operasyonda 587 kişinin tutuklandığını ve 155 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Kaçakçılık operasyonları kapsamında ise 96 operasyonda 67 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını belirtti.

"Devletimizin Gücünden Başka Güç Tanımıyoruz"

Yerlikaya, organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, "Vatandaşlarımızın iradesi, milletimizin iradesi, devletimizin gücünden başka bir güç tanımıyoruz" dedi. Balıkesir’de yılın ilk 10 ayında 15 organize suç örgütüne yönelik 27 operasyon düzenlendiğini ve 88 kişinin tutuklandığını belirtti.

Siber Suçlarla Mücadele ve Yeni Yatırımlar

Balıkesir’de siber suçlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yerlikaya, Balıkesir ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının 2025 yatırım programına alınacağını ve inşası devam eden hükümet konaklarının da 2025’te hizmete sunulacağını ifade etti.

Düzensiz Göçle Mücadelede Etkin Çalışmalar

Düzensiz göçle mücadelede de önemli adımlar atıldığını dile getiren Yerlikaya, Balıkesir’deki mobil göç noktası araçları sayesinde göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edildiğini belirtti. Yılın ilk 10 ayında 96 operasyonda 67 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını vurgulayan Bakan, Türkiye genelinde de 6 binin üzerinde kaçakçının cezaevine gönderildiğini söyledi.

Kaynak : PHA