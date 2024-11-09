Betimar, 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinden biri olarak biliniyor. Muhalefet cephesinin erken seçim çağrılarının sürdüğü dönemde yapılan bu anket, siyasi partilerin son durumunu yansıttı.

"MHP'de Düşüş, AK Parti ve CHP'de Dalgalanma"

Anket sonuçları, MHP'nin oy oranında son bir ayda 3 puanlık bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Ekim ayında yüzde 10,4 seviyesinde olan MHP'nin Kasım ayında yüzde 7,7'ye gerilediği görülüyor. AK Parti ise Ekim ayında yüzde 31,4 iken, Kasım ayında yüzde 31,9’a yükselerek kısmi bir artış yaşadı. CHP ise yerel seçimlerde aldığı başarıya rağmen, Ekim ayındaki yüzde 30,1 seviyesinden yüzde 29,6’ya geriledi.

"Yavuz Ağıralioğlu’nun Anahtar Partisi Siyasete Hızlı Girdi"

Geçtiğimiz günlerde Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Parti, Betimar anketinde yüzde 3,4 oy oranına ulaşarak dikkat çekici bir giriş yaptı. Yeni kurulmuş bir parti olarak kısa sürede yüzde 3'ün üzerine çıkan Anahtar Parti, siyasi arenada kendine sağlam bir yer bulma sinyalleri veriyor.

"Diğer Partiler ve Genel Durum"

DEM Parti yüzde 8,4 ile üçüncü sırada yer alırken, Zafer Partisi yüzde 6,4, İYİ Parti yüzde 5,7, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 3,5 seviyesinde oy aldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,4’te kalırken, diğer partilerin oy oranı ise toplamda yüzde 2,0 olarak kaydedildi.

"Anketin Detaylı Sonuçları"

AK Parti: %31,9

CHP: %29,6

DEM Parti: %8,4

MHP: %7,7

Zafer Partisi: %6,4

İYİ Parti: %5,7

Yeniden Refah Partisi: %3,5

Anahtar Parti: %3,4

TİP: %1,4

Diğer: %2,0

"Siyasi İklimde Erken Seçim Tartışmaları"

Muhalefetin erken seçim çağrılarının devam ettiği bir dönemde açıklanan bu anket sonuçları, siyasi partilerin güncel destek oranlarını gözler önüne seriyor. Betimar'ın anketi, özellikle yeni kurulan Anahtar Parti'nin ilk aylardaki performansı ile dikkat çekerken, MHP ve CHP’deki oy kaybı eğilimi ise seçim stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gündeme getirebilir. AK Parti’nin oylarındaki kısmi yükselme de dikkat çekiyor.

Kaynak : PHA