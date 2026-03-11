İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasının üçüncü gün duruşması başladı. Duruşmada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez kürsüye çıkarak yargılamanın adil yürütülmesi çağrısında bulundu. Davanın ilk iki gününde gerginlik dikkat çekmişti.

Davanın ikinci gününde iddianame özetinin okunmasının ardından Aykut Erdoğdu savunma yaptı. Erdoğdu, iddianamedeki bazı iddialara tepki göstererek, 'Bana 24 yaşında siyahi futbolcu diyorsunuz' ifadelerini kullandı. Duruşmada ayrıca Bulut Aydöner'in savunması gerçekleşti. Aydöner, tutuklanmasına yol açan süreci anlattı ve hakkındaki suçlamaları reddetti. 'Sözde mağdur beyanlarıyla tutuklandım. Şirketimle ilgili işlemlerim tamamen usulüne uygundur. Kaçma şüphem yok' dedi.

Duruşmada basın mensuplarının yerleri değiştirildi ve jandarmaya izleyicilere müdahale edilmemesi talimatı verildi. Mahkeme heyeti, savunmaların 19 Mart'a kadar süreceğini, nisan sonunda ara karar verileceğini açıkladı.

Dava, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart 2026'da başlamıştı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki duruşmaların toplam 45 gün sürmesi öngörülüyor. Üçüncü gün duruşmasında ise toplam üç sanığın savunma yapması bekleniyor.

