“CHP’de Koltuk Mücadelesi Yaşanıyor”

Osmaniye’deki AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Hüseyin Yayman, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan tartışmaların parti içindeki iktidar mücadelesi olduğunu savundu. Yayman, “Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir iktidar mücadelesidir, koltuk mücadelesidir. Dolayısıyla bizim konumuz değildir. Birisi ihbar etmiş, öbürü parayı almış, öbürü parayı paylaşmamış. Konunun AK Parti’yle, Cumhur İttifakı’yla ilgisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

“AK Parti’nin Tek Rakibi Kendisi”

Yayman, AK Parti’nin en büyük rakibinin yine kendisi olduğunu belirterek, “Bizim tek ölçümüz milletimizdir. AK Parti'nin bir tek rakibi var, o da kendisidir. Yargı kararını verecektir. Acele etmemek lazım. İnsanları sokağa çağırmak, ‘hadi yürüyoruz’ demek, bunlar demokrasilerde görülen şeyler değildir.” dedi.

“Demokrasi İçin Yasal Yollar Kullanılmalı”

CHP’nin protestolarına yönelik eleştirilerde bulunan Yayman, demokrasilerde hak arama yöntemlerinin yasal yollarla olması gerektiğini belirtti. “Demokrasilerde hak arama yöntemi bellidir. Valiliklerden, mülki idareden izin alırsınız, ona uygun olarak yürüyüşler yaparsınız.” şeklinde konuştu.

“CHP Siyasetsizlik İçinde”

Yayman, CHP’nin siyasi bir alternatif sunmak yerine hükümetin zarar görmesini beklediğini ileri sürdü. “Muhalefet istiyor ki yangın olsun, hükümet devrilsin. Muhalefet istiyor ki deprem olsun, hükümet altında kalsın. Kaza olsun bu hükümet zarar görsün.” diyerek CHP’yi eleştirdi.

“Bu Millet Soğanın Patatesin Fiyatına Bakarak Oy Vermiyor”

Ekonomik sorunlara da değinen Yayman, muhalefetin halkın ekonomik sıkıntılar üzerinden siyaset yapmasını eleştirdi. “Bu millet soğanın patatesin fiyatına bakarak oy vermiyor. Bu millet gerçekten kendinin derdiyle dertlenen ve Türkiye’nin itibarını yükselten siyasete, politikaya destek veriyor.” şeklinde konuştu.

“Muhalefetin Duası Kabul Olmaz”

Yayman, muhalefetin ülkenin kötüye gitmesi üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını savunarak, “Eğer köpeklerin duası kabul olsaydı, gökten kemik yağardı. Onlar ne derse desinler. Biz Cumhurbaşkanımızın yanında durmaya, Devlet Bahçeli’nin yanında durmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA