YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danıştay 8. Dairesi’nin, barajın 100 bin olarak belirlenmesine ilişkin kararın “2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere” ibaresinin yürütmesinin durdurulduğunu bildirdi.



Özvar, “Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız, hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmekte olup gün içerisinde açılacaktır.” dedi.



Tercih Süreci Devam Ediyor

YKS tercih süreci 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Daha önce tercih yapan adaylar da listelerini güncelleyebilecek. Özvar, “Adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Geçen yıl da hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajı 125 bin olarak uygulanmıştı. Danıştay’ın son kararı ile bu yıl da aynı baraj geçerli olacak.

Kaynak : PHA