Adıyaman’da Sıcaklıklar Zirveye Çıkıyor
Bugün Adıyaman’da hava sıcaklığı 41°C seviyesinde ölçüldü. Hafta sonu sıcaklık 42°C’ye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 24–28°C aralığında seyredecek. Önümüzdeki hafta boyunca değerler 39–42°C arasında kalacak, 14 Ağustos’ta yeniden 42°C’ye ulaşması bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur Nedir?
Halk arasında “çöl sıcakları” olarak bilinen Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminde temmuz sonu ile ağustos ortasında etkili olan boğucu sıcak günlerdir. Afrika’dan gelen hava kütleleri ve Basra alçak basıncının etkisiyle oluşur.

Türkiye Genelinde Beklenen Sıcaklıklar
Adana: 46°C (hissedilen 50–55°C) – 1929’daki 45,7°C rekorunun kırılma ihtimali var.
Aydın: 43°C
Denizli: 42°C
Manisa: 41°C
Antalya: 41°C
Şırnak, Cizre: 45°C’nin üzerinde
Marmara ve İç Anadolu: 33–35°C
Doğu Karadeniz: Yerel sağanak yağışlı bölgeler dışında 30°C civarında

Uzmanlardan Uyarılar
Meteoroloji uzmanları, özellikle 11.00–17.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların ise güneş altında bulunmamasını tavsiye ediyor.

