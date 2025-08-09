Aralarında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, MÜSİAD, Baro, Ziraat Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve çeşitli meslek odalarının bulunduğu 39 STK, projeden vazgeçilmemesi için ortak bir çağrı açıklaması yaptı.
STK’lar tarafından Bakan Murat Kurum’a hitaben hazırlanan açıklamada, Merkez Çarşı Projesi’nin yalnızca bir kentsel dönüşüm çalışması olmadığı, aynı zamanda Adıyaman’ın sosyal dokusunun korunması ve ekonomik hayatın canlanması için hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Deprem sonrası toparlanmanın bir sembolü olan bu proje, şehir kimliğinin korunması adına kritik önemde bir adımdır. Esnafın yeniden ayağa kalkması ve istihdamın canlanması için büyük bir fırsattır. Adıyaman’ın geleceği açısından büyük önem arz eden bu projenin, siyasi görüş, bireysel menfaat ya da bürokratik engellere takılmadan tamamlanması kalıcı bir şehirleşme modeli açısından örnek teşkil edecektir.”
STK temsilcileri, kamuoyunda dile getirilen iptal söylentilerinin vatandaşlar arasında endişe yarattığını belirterek, “Projeyi planlandığı şekilde hayata geçirmek için Adıyaman halkı olarak kararlıyız” mesajını verdi.
Bakan Kurum’a Dosya Sunuldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde Besni, Gölbaşı ve merkezdeki çeşitli temaslarının ardından STK temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, 39 STK başkanını temsilen, projenin yalnızca 1. Etap ile sınırlı kalmaması, kalan kısımlarının da hayata geçirilmesinin şehrin geleceği açısından zorunlu olduğunu dile getirdi.
Torunoğlu, Bakan Kurum’a ortak imzalı talep dosyasını sundu ve “Bu proje Adıyaman’ın kalbi olacak. Tüm etaplarının tamamlanması, hem esnafın hem de vatandaşlarımızın yararınadır” dedi.
STK’ların Ortak İmzası
Çağrı açıklamasında imzası bulunan 39 kuruluş arasında şunlar yer aldı:
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı
Adıyaman Ticaret Borsası Başkanlığı
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
Adıyaman Baro Başkanlığı
Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı
Adıyaman SMMM Odası Başkanlığı
Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı
Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı
Güney Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı
TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu
MÜSİAD Adıyaman Başkanlığı
ASKON Adıyaman Şube Başkanlığı
Ahilik ve Dostluk Konfederasyonu Başkanlığı
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı
Adıyaman Muhtarlar Derneği Başkanlığı
Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanlığı
Adıyaman Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanlığı
Adıyaman İnşaatçılar Odası Başkanlığı
Adıyaman Manifaturacılar Odası Başkanlığı
Adıyaman Kahveciler ve Çaycılar Esnaf Odası Başkanlığı
Adıyaman Pazarcılar Derneği Başkanlığı
Adıyaman Meyve Sebze Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanlığı
Adıyaman Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı
Adıyaman Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığı
Adıyaman Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası Başkanlığı
Adıyaman Minibüsçüler Odası Başkanlığı
Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı
Adıyaman Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı
Adıyaman Oto Sanatkârları Odası Başkanlığı
Adıyaman Sobacılar ve Doğramacılar Esnaf Odası Başkanlığı
Adıyaman Demirciler ve Tornacılar Odası Başkanlığı
Adıyaman Halıcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı
Adıyaman Fotoğrafçılar Odası Başkanlığı
Adıyaman Manavlar Odası Başkanlığı
Adıyaman Pastacılar ve Tatlıcılar Derneği Başkanlığı
Adıyaman Pideciler Odası Başkanlığı
STK temsilcileri, destek çağrılarını yineleyerek “Adıyaman halkının yanında durun, bu projeye sahip çıkın” mesajını tekrarladı.
Kaynak : PHA