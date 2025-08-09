Aralarında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, MÜSİAD, Baro, Ziraat Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve çeşitli meslek odalarının bulunduğu 39 STK, projeden vazgeçilmemesi için ortak bir çağrı açıklaması yaptı.



STK’lar tarafından Bakan Murat Kurum’a hitaben hazırlanan açıklamada, Merkez Çarşı Projesi’nin yalnızca bir kentsel dönüşüm çalışması olmadığı, aynı zamanda Adıyaman’ın sosyal dokusunun korunması ve ekonomik hayatın canlanması için hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Deprem sonrası toparlanmanın bir sembolü olan bu proje, şehir kimliğinin korunması adına kritik önemde bir adımdır. Esnafın yeniden ayağa kalkması ve istihdamın canlanması için büyük bir fırsattır. Adıyaman’ın geleceği açısından büyük önem arz eden bu projenin, siyasi görüş, bireysel menfaat ya da bürokratik engellere takılmadan tamamlanması kalıcı bir şehirleşme modeli açısından örnek teşkil edecektir.”



STK temsilcileri, kamuoyunda dile getirilen iptal söylentilerinin vatandaşlar arasında endişe yarattığını belirterek, “Projeyi planlandığı şekilde hayata geçirmek için Adıyaman halkı olarak kararlıyız” mesajını verdi.



Bakan Kurum’a Dosya Sunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde Besni, Gölbaşı ve merkezdeki çeşitli temaslarının ardından STK temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, 39 STK başkanını temsilen, projenin yalnızca 1. Etap ile sınırlı kalmaması, kalan kısımlarının da hayata geçirilmesinin şehrin geleceği açısından zorunlu olduğunu dile getirdi.



Torunoğlu, Bakan Kurum’a ortak imzalı talep dosyasını sundu ve “Bu proje Adıyaman’ın kalbi olacak. Tüm etaplarının tamamlanması, hem esnafın hem de vatandaşlarımızın yararınadır” dedi.



STK’ların Ortak İmzası

Çağrı açıklamasında imzası bulunan 39 kuruluş arasında şunlar yer aldı:



Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanlığı

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı

Adıyaman Baro Başkanlığı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı

Adıyaman SMMM Odası Başkanlığı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı

Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı

Güney Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı

TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu

MÜSİAD Adıyaman Başkanlığı

ASKON Adıyaman Şube Başkanlığı

Ahilik ve Dostluk Konfederasyonu Başkanlığı

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı

Adıyaman Muhtarlar Derneği Başkanlığı

Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanlığı

Adıyaman Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanlığı

Adıyaman İnşaatçılar Odası Başkanlığı

Adıyaman Manifaturacılar Odası Başkanlığı

Adıyaman Kahveciler ve Çaycılar Esnaf Odası Başkanlığı

Adıyaman Pazarcılar Derneği Başkanlığı

Adıyaman Meyve Sebze Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanlığı

Adıyaman Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı

Adıyaman Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığı

Adıyaman Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası Başkanlığı

Adıyaman Minibüsçüler Odası Başkanlığı

Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı

Adıyaman Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı

Adıyaman Oto Sanatkârları Odası Başkanlığı

Adıyaman Sobacılar ve Doğramacılar Esnaf Odası Başkanlığı

Adıyaman Demirciler ve Tornacılar Odası Başkanlığı

Adıyaman Halıcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı

Adıyaman Fotoğrafçılar Odası Başkanlığı

Adıyaman Manavlar Odası Başkanlığı

Adıyaman Pastacılar ve Tatlıcılar Derneği Başkanlığı

Adıyaman Pideciler Odası Başkanlığı



STK temsilcileri, destek çağrılarını yineleyerek “Adıyaman halkının yanında durun, bu projeye sahip çıkın” mesajını tekrarladı.

Kaynak : PHA