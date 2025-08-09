Gazze halkının açlığa, yoksulluğa ve sürgüne mahkûm edilmek istendiğini ifade eden Anaç, “Bugün susan, yarın bu utancın ortağı olacaktır” diyerek uluslararası kuruluşlara acil ve somut adımlar atma çağrısında bulundu.



Anaç, “Gazze yalnız değildir. Filistin halkının onurlu direnişi, insanlığın ortak vicdanıdır. İşgale karşı sesini yükseltmeyen her kişi ve kurum, bu karanlık sayfanın ortakları arasında yer alacaktır” dedi. Ayrıca hükümete seslenen Anaç, “Söz ile değil, eyleme geçip somut ve kalıcı çözümler üretmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Son Gelişmeler

İsrail Güvenlik Kabinesi onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şehri’ni kontrol altına alma planını resmen onayladı. Plan kapsamında Gazze Şehri’nin idaresi ele geçirilecek, Hamas etkisinden uzak yeni bir yönetim oluşturulacak ve sivillerin kuzeye tahliyesi sağlanacak.



Uluslararası kınama ve yaptırımlar

Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’e yönelik silah ambargosu kararı aldı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, bu adımı “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirdi.



Askeri hazırlık artıyor

İsrail’in sınır bölgelerine askeri yığınak yaptığı, çok sayıda asker ve zırhlı aracın konuşlandırıldığı gözlendi. Bu hareket, geniş çaplı bir kara harekâtının habercisi olarak değerlendiriliyor.



Ordu ve hükümet arasında gerginlik

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Eyal Zamir, planın rehineleri tehlikeye attığını ve ordunun mevcut koşullarda zorlandığını belirterek eleştirilerde bulundu. Bu durum, Netanyahu hükümeti ile ordu yönetimi arasında ciddi görüş ayrılıklarına yol açtı.

Kaynak : PHA