Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, asfalt ve refüj düzenlemeleri tamamlanan 6 bin 500 metre uzunluğundaki güzergâhta yatay ve dikey işaretlemeler yapıldı. Yaya geçitleri, şerit ayrımları ve yönlendirme okları belirgin hale getirilirken, farklı noktalara sürücüleri bilgilendiren uyarı tabelaları yerleştirildi.



Yetkililer, yapılan çalışmalarla sürücülerin trafikte daha rahat yön bulmasının sağlandığını, aynı zamanda yaya güvenliğinin artırıldığını vurguladı. Yol çizgilerinin gece görüşünü iyileştiren reflektif boyalarla uygulanması sayesinde, düşük ışık koşullarında da net görünürlük sağlandığı ifade edildi.



“Trafik güvenliği önceliğimiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehir içi ulaşımda hem güvenlik hem de konforu artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 3. Çevre Yolu’nda yapılan çizgi ve tabela çalışmalarıyla hem trafik akışını düzenliyor hem de vatandaşlarımızın can güvenliğini ön planda tutuyoruz. Adıyaman’ımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”



Belediye yetkilileri, trafik düzenleme ve güvenlik çalışmalarının kentin farklı bölgelerinde planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PHA