Bakan Kurum’a ziyaretlerinde Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan, İshak Şan ve Mustafa Alkayış, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Belediye Başkanı Reşit Alkan ile kurum müdürleri ve partililer eşlik etti.



Şire Pazarı’nda esnafla sohbet

İlçedeki programına Besni Şire Pazarı ziyaretiyle başlayan Bakan Kurum, pazardaki esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Pazarcı esnafı, ilçedeki ticari hayat, üretim ve pazar alanlarının ihtiyaçları konusunda görüşlerini aktarırken, Bakan Kurum da bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Meydan Projesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları

Şire Pazarı ziyaretinin ardından Besni Meydan Projesi alanına geçen Bakan Kurum, burada devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Meydan düzenlemesinin ilçeye sosyal ve ekonomik katkı sunacağını belirten Bakan Kurum, yetkililerden proje detayları hakkında bilgi aldı. İncelemelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri de gündeme gelirken, Bakan Kurum depreme dayanıklı, modern yaşam alanlarının önemi üzerinde durdu.



Kalıcı konutlarda ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Bakan Kurum, programının son bölümünde Eskiköy mevkiinde yapımı süren kalıcı konutları gezdi. Burada yeni evine kavuşan bir aileye “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştiren Kurum, vatandaşlarla sohbet ederek evlerini güle güle kullanmaları temennisinde bulundu. Konut çalışmalarının planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini belirten Kurum, deprem sonrası konut ihtiyacının karşılanması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Kaynak : PHA