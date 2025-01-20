Savunma sanayinin gözdesi olan HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi atışlı test faaliyetlerini sürdürüyor.

Seri üretim atışlı testlerin birini daha başarıyla tamamlanırken, başarı, savunma sanayimizin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

Yerli ve milli simülatör 3'lü operasyonlara hazır Yerli ve milli simülatör 3'lü operasyonlara hazır

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurduğunu anımsatarak, bu gurur verici başarıda emeği geçen başta Aselsan, Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlıı personeli olamk üzere tüm alt yüklenicilere teşekkür etti.

Prof. Dr. Görgün, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yükselişi, her geçen gün daha da güçlenerek devam ettiğinin altını çizdi.

Kaynak: igf