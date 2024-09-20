Nezir Derneği olarak yardımsever kalplere güvendiklerini belirten Adıyaman Nezir Derneği İl Temsilcisi Ziya Kara,"2023 yılında kurulmuş olan Nezir Derneği çok kısa bir zaman dilimine büyük yardım faaliyetlerini sığdırmayı başardı. Bu başarının temelinde derneğin ilkeleri yatıyor. Gönüllülük esasına azami hassasiyet gösteren Nezir Derneği insani yardım hedefleri koyarken, hayalleri kurarken yardımsever kalplere güveniyor. Bu güvenle emin adımlar atıyor ve umutlandıran sonuçlar alıyor."dedi.

Her yarıma vesile oldukları için eşsiz bir mutluluk olduğunu aktaran Kara, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsani yardım kuruluşlarımızın vesile olduğu her tebessüm hepimiz için eşsiz bir mutluluk kaynağıdır. Yardımın sayısından, kapsamından ziyade samimiyeti esastır. Hiçbir ihtiyaç önemsiz, hiçbir iyilik küçük değildir. Nezir Derneği’nin yardım yaklaşımında yer alan bu hususlar aslında İslam tarihindeki vakıf geleneğimizden besleniyor. En az insani yardım yapmak kadar insani yardımı güzelce yapmanın da önemli olduğunun altını çiziyor.

Dönemsel faaliyet kapsamında Yeni eğitim-öğretim yılımızın başlaması ile Ülkemizde ve tüm illerimizde kırtasiye yardımları yapılmaya devam ediyor bu bağlamda illimizde bulunan ilk ve ortaöğretim seviyelerinde eğitim gören 200 öğrenci kardeşlerimize çanta, defter, kalem, kitap ve birçok okul araç gereçlerinin de içinde bulunduğu kırtasiye Setini ulaştırdık ve yardımlar aralıksız bir şekilde sürdürülecektir."

Kaynak : PHA