Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında temizlik seferberliği düzenledi. Yeşilyurt Mahallesi Tofaş Yolu’ndan başlayan ve Hısn-ı Mansur ve Malatya Caddesi boyunca devam edip Kerge Kavşağı’nda sona eren etkinlikte Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, personel, muhtarlar ve vatandaş ile birlikte sokakları süpürdü, çöp topladı.

“Çevre dostu bir kent inşa edeceğiz”

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, “Söz verdiğimiz gibi, Adıyaman pırıl pırıl bir şehir olacak. Çocukların, kadınların ve gençlerin rahatlıkla nefes aldığı, doğa dostu, çevre dostu bir kent inşa edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu anlayışla çalışıyoruz.” dedi.

“Depremin izlerini siliyoruz”

Kentte 6 Şubat depreminin izlerini silecek çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremin izlerini yavaş yavaş siliyoruz. Depremin neden olduğu yıkımları ortadan kaldırdığımızda ve Adıyaman'ın yeniden imar ve inşa sürecini tamamladığımızda, Adıyaman Doğu'nun, Güneydoğu'nun ve Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Bütün yurttaşlarımızın rahat ettiği, barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayacağı bir şehir yaratacağız.

Bugün bu etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve temizlik emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Herkesi sokağını, caddesini ve parkını temiz tutmaya ve temizlemeye davet ediyorum. Biz, hemşehrilerimizle büyük bir dayanışma içinde şehrimizin caddelerini, sokaklarını ve parklarını tertemiz yapacağız. Adıyamanlılar, çevreye olan duyarlılıkları ve dostluklarıyla Adıyamanlı olmanın farkını herkese gösterecekler.”

Kaynak : PHA