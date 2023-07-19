Yıllardır bu coğrafyada yazan çizen ve konuşan biri olarak her zaman bu toplumun yaşam kalitesi yükselsin diye çok uğraştım.

Evet,bir siyasi görüşüm var. Bu demokrasinin olmazsa olmazıdır.Bana sorunlarla gelen insanlara gücümün yettiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. İnsan ayrımı asla yapmadım. Siyasi görüşlerimizi, farklılıklarımızı zenginlik olarak gördüm hep. Başımıza her ne geldiyse ve en önemlisi liyakattan bu kadar uzaklaşmamızın, işi ehli olan insanı dışlamamızdan geldi.

Asıl meseleye geleyim. Sosyal medya hesaplarım sık aralıklarla erişim yasağına maruz kalıyor. Bu toplumun çıkarlarını savunmak ve korumak Kim ya da kimleri rahatsız ediyor?...

Birileri erişim engeline bir de kılıf uydurmuş, topluluk standardına uymadığınızdan diyor. Sizin standardınız nedir bilemem AMA ben olması gereken insanların yaşam standardından bahsedeyim,

Adaletli bir gelir dağılımı var mı?..

Hanginiz çocuklarınızla,ailenizle birlikte bir tatil beldesine gidip dinlenebiliyorsunuz?...

Hangi Anne ve baba issiz gencinin karşısında mutlu?

Kişi başına düşen Milli gelir yüksek mi?...

Bilimde,teknolijide,ekonomide hangi dünya ülkeleriyle yarışıyosunuz?...

Üretmeyen bir toplum nasıl ayakta kalır?...

Çiftçi, işçi, emekçi hak ettiğini alabiliyor mu?...

Doğalgaz, elektrik faturasını zorlanmadan ödeyebiliyor musunuz?

Hanginiz bir krediyi krediyle kapatmadan rahat yaşıyorsunuz?..

1 Euro 30TL oldu.

Benzin 35TL'ye dayandı.

Doğalgazda ÖTV'ye %224 zam geldi. Bunun ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde daha net göreceksiniz.

Beslenme konusuna gelelim, sağlıklı beslenmede kahvaltının önemini bilmeyeniniz yoktur. Şimdi kahvaltıda birarada olması gereken önemli besinler, yumurta, süt ,peynir, bal, yoğurt. Pardon Manda yoğurdu demiyorum!...

Ya sebzeleri , hani o pazara giderken poşetlerini dolduran, evimizin işini yapan, çocukları büyüten, aşını pişiren annelerimiz mutfakta kaç çeşit yemek yapardı peki şimdi yapabiliyor mu ?....

Saha çalışmalarımızda genç bir annenin sözlerini hiç unutmam. Mahçup olmamak için misafir ağırlayamıyorum dedi.

İnsanların beslenebilmesi için ete yani proteine ihtiyacı var peki etin kilosu 400 TL' ye dayanmışken vatandaş nasıl alıp yesin.

Ya Su!

Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. İnsanın sağlıklı yaşaması için sağlıklı su içmesi gerekir. Kalabalık aileler hazır su almakta zorlanıyor. Depremin tedirginliği, enkazların tozu içinde yaşayan bizlerin , yani bu toplumun yaşam standardını yükseltmeye ne dersiniz?...

Bu toplumun sorunlarını Güneydoğu'da Adıyaman'da dile getirdiğim için sürekli erişim engeli koyuyorsunuz ya, Ve bir de diyorsunuz ki topluluk standardına uymadığınızda!...

Siz bana bakmayın bu toplumun yaşam standardına bakın!..

Deprem vurdu bir de ekonomi vurmasın.

Bizim topluluk standardımız bu halkın aşı,işi, ekmeği. En güzel mahkeme insanın vicdanı. Benim vicdanım rahat ya sizin vicdanınız rahat mı?...