Korkunç Saldırı Yeni Mahalle’de Meydana Geldi

Olay, Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Evine yakın bir alana çıkan 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip yetkililere haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Teker, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Toprağa Verildi

Eslem Teker’in cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi’nden alınarak Akalın Mezarlığı’nda defnedildi. Ailesi ve yakınları acı kayıplarının yasını tutarken, mahallede büyük bir üzüntü hâkim oldu.

Adalet Bakanı Tunç: "Soruşturma Başlatıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi’nde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür.

Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir. Bu elim olayda hayatını kaybeden Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak : PHA