Hakkari'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalara istinaden, 'Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti' suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi amaçlandı. Operasyon, Yüksekova kırsalında gerçekleştirildi.

Ele geçirilen maddeler arasında 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin ve 78,5 kilogram metamfetamin bulunuyor. Toplamda 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir; bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir' ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, ayrıca şunları belirtti: 'Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.'

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin hedefleriyle ilgili olarak ise, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir' dedi.

Son olarak Bakan, operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

