AFAD ve Adıyaman Valiliği tarafından yapılan duyuruda, başvuruların, 26 Mart 2024 tarihinde saat 00.01'de başlayacağı ve aynı gün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

Başvurular, e-devlet üzerinden ve kaymakamlıkların müracaat ofislerinden yapılacağı kaydedilirken, başvuru yapacak depremzede hak sahiplerinden istenen belgelerin listesi de yayımlandı.

Başvuru İçin Gereken Evraklar:

Tapu Senedi fotokopisi

Eğer tapu senedi vefat eden kişiye ait ise veraset ilamı veya aile nüfus kaydı

Mülkiyet belgesi

Elektrik ve su abonelik belgesi

Cinsi tahsisi yapılmayan hasarlı yapılar için belediyeden alınacak emlak beyanname örneği

Başvuru yapılacak müracaat ofisleri; Adıyaman Merkez’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kahta’da İlçe Müftülüğü, Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Tut, Gerger, Samsat ve Sincik de ise ilçe kaymakamlıkları şeklinde bildirildi.

Kaynak : PHA