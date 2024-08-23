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Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara, Malatya ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu 17 ildeki operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden 'Gürz-9' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

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