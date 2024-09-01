Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dinslaken şehrinde yaşayan Adem Yıldırım, her yıl yaz tatilini memleketi Sinop Türkeli'de geçiren gurbetçi Adem Yıldırım, geçtiğimiz hafta Türkeli ilçesindeki yol sorunu nedeniyle aracının arkasına dikkat çekmek için "Türkeli'de Yolumuz Yok" Pankartlarıyla Ankara'ya yola çıkmıştı. Ankara'da AK Parti Merkez binasının önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.Yılmaz ADIYAMAN / SİNOP (İGFA) -"Artık gerçekten yeter." diyen Gurbetçi Adem Yıldırım, "Bir haftadır sosyal medya olsun, yerel medya olsun, ulusal medya olsun duyurmadığımız yer kalmadı. Gazeteci Yılmaz kardeşim, lütfen rica ediyorum. Bu kez sesimi duyan olsun. Artık Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun. AK Parti Merkez binasına gittim, Cimer'e gittim, nereye şikayet ediliyorsa gittim. Bir tek Cumhurbaşkanı Külliyesi kaldı. Gerekirse oraya da giderim. Koskoca Türkeli ilçesinin yolu bu kadar kötü olamaz. Engelliler, çocuklar, yaşlılar ve insanlarımız yolda yürüyemiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Allah rızası için şu yolu yaptırmasını istiyorum. Benim buradan hiçbir menfaatim ve çıkarım yok. Ben bugün varım, yarın yokum" diyerek sesini duyurmaya çalıştı.



Gurbetçi Adem Yıldırım’ın bu girişimi, sosyal medyada geniş yankı buldu.