Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkarak 42-43°C seviyelerine ulaşacak.

Beklenen En Yüksek Sıcaklık Değerleri:

•⁠ ⁠08 Temmuz Salı: 39°C

•⁠ ⁠09 Temmuz Çarşamba: 41°C

•⁠ ⁠10 Temmuz Perşembe: 41°C

•⁠ ⁠11 Temmuz Cuma: 42°C

•⁠ ⁠12 Temmuz Cumartesi: 43°C

Güneş çarpması riski artıyor

Uzmanlar, özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmanın ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin bu saatlerde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneşten koruyucu önlemler almaları önemle tavsiye ediliyor.

yetkililerden uyarı:

Vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, açık alanlarda uzun süre kalmamaları ve serin ortamlarda bulunmaları gerektiği vurgulandı. Tarım, inşaat ve açık alanda çalışanlar için de özel önlemler alınması çağrısı yapıldı.

Kaynak : PHA