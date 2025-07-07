Üniversite bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren 20 kişilik kontenjanla öğrenci kabulüne başlayacak.

Tarımsal zenginlik ve stratejik ürünler

Adıyaman, Türkiye’nin önde gelen tarım şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 109.347 çiftçi ailesinin faaliyet gösterdiği kentte, özellikle son yıllarda bahçecilik alanında yürütülen çalışmalar sayesinde meyve üretiminde büyük bir ivme kazanıldı. Badem, dut, Trabzon hurması, antepfıstığı, nar, zeytin, üzüm ve ceviz gibi ürünlerin üretimi hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir yer edindi.

Türkiye sıralamalarında üst sıralarda

Adıyaman, tarımsal üretim verileriyle de dikkat çekiyor:

•⁠ ⁠Badem: Ekiliş alanı ve üretim miktarında Türkiye 1’incisi

•⁠ ⁠Dut: Ekiliş alanında 1’inci, üretim miktarında 3’üncü

•⁠ ⁠Trabzon Hurması: Ekiliş alanı ve üretimde Türkiye 3’üncüsü

•⁠ ⁠Antepfıstığı: Ekiliş alanı ve üretimde Türkiye 4’üncüsü

•⁠ ⁠Nar: Türkiye genelinde 6’ncı sırada

Özellikle baklavacılık sektöründe tercih edilen iç fıstık, Adıyaman’dan temin edilerek ülke genelinde önemli bir ekonomik değer yaratıyor.

Bilimsel katkı ve nitelikli insan gücü

Yeni açılan Bahçe Bitkileri Bölümü, Adıyaman’ın tarımsal potansiyelini bilimsel çalışmalarla desteklemeyi ve sektöre nitelikli ziraat mühendisleri kazandırmayı hedefliyor. Güçlü akademik kadrosu, uygulamalı dersleri ve saha çalışmalarıyla öğrenciler, hem teorik hem de pratik bilgiyle donatılacak. Bu sayede bölge tarımına doğrudan katkı sunacak uzmanlar yetiştirilecek.

Bu önemli akademik gelişmenin hayata geçirilmesinde katkı sunan başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediliyor. Bahçe Bitkileri Bölümü’nün, Adıyaman’ın tarımsal kalkınmasına ivme kazandırması ve bölge ekonomisine uzun vadeli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak : PHA