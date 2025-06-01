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Enerjik sahne şovları ve sıcak tavırlarıyla konukların beğenisini toplayan sanatçı, düğün sahipleri ve davetlilere eğlence dolu anlar yaşattı.

Düğünlerin vazgeçilmez sanatçılarından Ergen, hem performansıyla hem de zarif görünümüyle geceye damga vurdu.

Pop müziğin sevilen ismi Gülben Ergen, 31 Mayıs 2025 akşamı Bursa’da gerçekleşen Ceyda ve Alper Şener çiftinin düğününde sahneye çıkarak unutulmaz bir geceye imza attı.

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