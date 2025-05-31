“Ziyaretin İçeriği Farklı Yansıtıldı”

Mehmet Eryılmaz açıklamasında, DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç ve beraberindeki heyetin birliği ziyareti sırasında, Ürgüç Pompaj Sulama Projesi, diğer pompaj sistemleri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, su yönetimi ve bölgesel kalkınma gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Ancak bazı haber sitelerinde ziyaret sonrası yapılan değerlendirmelerin yalnızca siyasi bir tartışmaya indirgenmesini eleştiren Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı haber sitelerinde, DEVA Partisi İl Başkanı Sayın Mehmet Anaç’ın, Milletvekilimiz Sayın Resul Kurt hakkında yaptığı açıklamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın Resul Kurt, Adıyaman için hassasiyetle çalışan, çözüm odaklı bir vekilimizdir. Sorunlarımızın çözümüne yönelik yaklaşımına bizzat şahit olmuş biriyim.”

“Kamu Desteği Olmadan Bu Projeler Mümkün Değil”

Açıklamasında, bölgedeki sulama projelerinin büyüklüğüne ve önemine de dikkat çeken Eryılmaz, pompaj sistemlerinin hayata geçmesinde kamu desteklerinin belirleyici olduğunu vurguladı:

“Böylesi dev projelerin kamu destekleri olmadan hayata geçmesi mümkün değildir. Pompaj ve diğer sulama projelerimizin tamamlanmasında emeği geçen tüm yetkililere minnettarız.”

Birlikten Güç Doğar Mesajı

Eryılmaz, açıklamasını “Adıyaman için yürütülen her hayati projede siyaset üstü bir iş birliğiyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz” sözleriyle tamamladı. Sulama Birliği’nin her zaman çözümün bir parçası olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA