Altunbaş: “Yeniden inşa sadece bina değil, toplumsal dayanışmadır”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, yeniden inşanın sadece fiziksel yapılardan ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman'ın yeniden inşası sadece beton ve binalarla sınırlı değil; sosyal dokunun güçlendirilmesi, ekonomik hayatın canlandırılması, kültürel değerlerin korunması ve toplumsal dayanışmanın sağlanması gerekiyor. Ortak akıl olmadan kalıcı bir çözüm mümkün değildir. Bu nedenle kentimizin geleceğini hep birlikte konuşmak, tasarlamak ve uygulamak zorundayız.”

Altunbaş, Kent Konseyi’nin öncelikli hedeflerini deprem sonrası sosyal ve ekonomik destek projeleri, sivil toplumun aktif sürece katılımı, kamu-yerel-özel iş birliği ve kadın, genç ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesi olarak sıraladı.

Katılımcılardan Güçlü Mesajlar

Toplantıya katılan sivil toplum temsilcileri ve uzmanlar, Adıyaman’ın yaşadığı sorunlara dair görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı:

DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun:

“Bu toplantıya siyasi partiler davet edildi mi bilmiyoruz ama iktidar kanadından kimsenin olmaması dikkat çekici. Adıyaman 20 yıldır iktidara en çok destek veren illerden biri ama hâlâ en çok mağduriyet yaşayan şehir. Tütün yasağı, deprem sonrası kira yardımlarının kesilmesi ve yerinde dönüşüm sürecindeki belirsizlikler şehrin kaderini belirliyor. Bu halk yalnız bırakıldı.”

KESK Adıyaman Şubeler Platformu Başkanı Zeynal Polat:

“Yerel demokrasinin gelişmediği, sivil toplumun güçlendirilmediği bir ortamda sorunlarımızın çözümü mümkün değil. Adıyaman bir kimliksizlikle, merkezden alınan kararların dayatıldığı bir yapıyla karşı karşıya. Katılımcı yönetim modelinin hayata geçmesi şart.”

Adıyaman Barosu’ndan Av. Ali Murat Bilgiç:

“Adıyaman’ın bir kent kimliği yok. Ne modern bir şehir ne de tarihi bir kimlik taşıyor. Kültürel değerler yaşatılmıyor. Bu şehir kadim bir medeniyetin üstünde ama onu yansıtamıyor.”

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Songül Yorulmaz:

“Depremde işsiz kalan özel sektör öğretmenleri olarak yıllardır hak arayışındayız. Kent Konseyi’nde yer almamın nedeni de bu. Daha adil, daha duyarlı ve sosyal politikaların geliştiği bir Adıyaman için çalışıyoruz.”

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Temsilcisi Musa Gürbüz:

“Kentimizin ruhu sanatla yeniden inşa edilebilir. Sanatsız bir şehir eksiktir. Bu konuda hazırladığımız öneri dosyasını Kent Konseyi’ne sunacağız.”

Adıyaman Musiki Derneği’nden Mustafa Çiftçi:

“Kültür ve sanat alanı tamamen boş bırakılmış durumda. Ne yerel yönetim ne devlet kurumları bu alanda adım atmıyor. Bu büyük bir eksiklik.”

TMMOB Adıyaman İKK Sekreteri Tuncay Kaya, Eğitimci-Yazar Mustafa Coşkun ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Ebru Doymaz da kentleşmeden eğitime, kültürel mirastan sosyal dokunun onarılmasına kadar çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Altunbaş: “Taleplerinizi Meclis’e taşıyacağız”

Toplantının kapanış konuşmasında yeniden söz alan Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Altunbaş, Haziran ayında Ankara’da yapılacak temaslarda Adıyaman’a dair tüm kronik sorunları ilgili bakanlık ve kurumlara ileteceklerini belirterek şunları söyledi:

“Çarşı projesinden yerinde dönüşüm sürecine kadar net cevaplar talep edeceğiz. İnsanlara ne kazanacaklarını doğru anlatmazsanız ikna edemezsiniz. Bu yüzden tek ağızdan konuşmamız gerekiyor. Sivil toplumun ortak dili, çözümde anahtar olacaktır.”

Kent Kimliği, Katılımcılık ve Kültür Vurgusu

Toplantı boyunca kent kimliği eksikliği, kültür ve sanat alanındaki boşluklar, merkezi yönetimin yerel sorunlara duyarsızlığı ve deprem sonrası yaşanan belirsizlikler öne çıkan konular oldu. Kent Konseyi, bu toplantıyla birlikte katılımcı süreci daha da genişletmeyi, çalışma komisyonları aracılığıyla önerileri somut projelere dönüştürmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA