‘Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Takımı’ Türkiye üçüncüsü oldu

Sahada sergiledikleri mücadele ve disiplinli oyunla dikkatleri üzerine çeken Adıyaman temsilcisi, bu önemli derecesiyle hem kenti hem de işitme engelli sporcuların başarı potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tutdere: "Sporcularımızı Yürekten Kutluyorum"

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Bartın’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Finalleri’nde, Sivas İşitme Engelliler Takımı ile oynadığı üçüncülük maçını 3-1 kazanarak Türkiye 3’üncüsü olan Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum.”

Hem Kentin Hem Sporun Gururu Oldular

Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı, Bartın’daki finallerde gösterdiği performansla turnuvanın en çok konuşulan ekiplerinden biri oldu. Takımın elde ettiği bu başarı, Adıyaman’da engelli sporlarına verilen desteğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Adıyaman Belediyesi’nin sportif alandaki sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda desteklenen takım, işitme engelli bireylerin spora katılımı ve toplumsal görünürlüğü açısından da örnek bir rol model olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA