“TÜİK, Tayyip Erdoğan’ı Üzmeme Kurumuna Döndü”

Ağıralioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nu da sert sözlerle eleştirerek, “TÜİK, Tayyip Erdoğan’ı üzmeme kurumuna dönüştü. Ne kadar maaş verilecekse enflasyon ona göre şekilleniyor. Enflasyon bakanla, rakamla düzelmez” dedi.

“CHP’yi Yenmek Yetiyor Ama Memleketin Sorunlarını Yenemiyor”

Ağıralioğlu, AK Parti’nin 23 yıllık iktidar sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli muhalefetle uğraştığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı muhalefeti yeniyor ama memleketin sorunlarını yenemiyor. Bütün sorunların üstüne CHP yazacağız. Belki kızar da yener” ifadelerini kullandı.

“Bize Devlet Verilir”

Anahtar Parti lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik “Bunlara devlet mi teslim edilir?” çıkışına doğrudan yanıt verdi:

“Bize şimdi desin bakalım: Bu Yavuz Ağıralioğlu’na ve arkadaşlarına devlet mi verilir? Verilir. Bize devlet verilir, vatan verilir, bayrak verilir. Çünkü biz her şeyi korumayı namus bilenleriz. Bu ihtiyarları dinlendireceğim, kararlıyım. Sizin yapamadıklarınızın hesabını biz vereceğiz.”

“Siz Kimsiniz ki Millet Sizden Korkuyor?”

Ağıralioğlu konuşmasının en dikkat çeken bölümünde ise şunları söyledi:

“Vekili olduğunuz millet sizden niçin korkuyor? Siz kimsiniz ki millet sizden korkuyor? Harcadığınız para milletin, ettiğiniz borç milletin. Yolun sonunda milletiniz sizden korkacak, siz kimseden korkmayacak mısınız?”

“Cumhurbaşkanı Hayal Kurmaya Devam Ediyor”

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2002’de dile getirdiği hedefleri hatırlatarak, “O zaman adaletle kalkınan bir ülke hayal ediliyordu. Bugün hâlâ aynı hayalleri kuruyorsa, bu hayallerin gerçekleşmediği ortadadır” dedi. “Sizin hayalleriniz bizim hedefimiz oldu” diyen Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin bu nedenle kurulduğunu söyledi.

“Güzel Konuşma Değil, Güzel Yapma Zamanı”

Anahtar Parti’nin artık çözüm odaklı siyasetle sahnede olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, “Güzel konuşma dönemi bitti, güzel yapanların dönemi başlayacak. Anahtar Parti kaliteli yönetim teklifidir” ifadelerini kullandı.

“CHP Gelirse Korkusu, AK Parti Kalırsa Korkusuna Karşıyız”

Seçmene her iki kutuptan yapılan korku siyasetine de değinen Ağıralioğlu, “İktidar ‘CHP gelirse’ diye korkutuyor, muhalefet ‘AK Parti kalırsa’ diye korkutuyor. Bu millet artık gelirseyle, kalırsayla vakit kaybetmeyecek. Millet kaderine el koyacak, kararını kendisi verecek” diye konuştu.

“Terörsüz Türkiye’ye Evet, Teröristle Müzakereye Hayır”

Konuşmasında çözüm süreci tartışmalarına da yer veren Yavuz Ağıralioğlu, terörle mücadeledeki tutarsızlıklara dikkat çekerek, “Terörsüz Türkiye’ye evet, Öcalan’la müzakereye hayır. Devletin düşmanlarıyla gülüşmeye hayır. 2 yılda bir kahramanla hainin yerini değiştiriyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

“Şehitler Kongresi Toplansın, Gözleri Kapananlar Gözlerinize Bakanlar Olsun”

Geçmişte Devlet Bahçeli’nin çözüm sürecine yönelik eleştirilerini hatırlatan Ağıralioğlu, “Şimdi o sözleri niye unutuyorsunuz? Gözünü kaybeden çocuklarımız gazi oldu. O çocukların gözleri yok artık, siz hâlâ onları görmüyorsunuz. Gözleriniz bağlı bir grup konuşması yapın da anlayın ne kaybedildiğini” dedi.

Kaynak : PHA