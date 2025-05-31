“Kayra Adıyaman’ın Evladı, Bir Bayramlık da Onun İçin Ayırın”

Hüseyin Yapıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kayra, SMA Tip 1 ilerleyici kas hastası. Adıyaman’ın Çeperköy’ünden, henüz 22 aylık bir bebek. Bir buçuk yıldır valilik izinli olarak onun yaşaması için ilaç parasını toplamaya çalışıyoruz. Kampanya şu an yüzde 83 seviyesinde ve geriye kalan yüzde 17’lik kısım için yaklaşık 12 milyon TL toplamamız gerekiyor. Önümüzde Kurban Bayramı var. Herkes çocuklarına bayramlık alıyor; bir bayramlık da Kayra’ya ayırsın. Kayra’yı bu bayramda hayata bağlayalım.”

“Zamanımız Az, Yolumuz Uzun”

Kampanyanın Ekim 2025'e kadar devam edeceğini belirten Yapıcı, “Kayra şu an Türkiye’de ilaçlarını alıyor ve fizik tedaviye devam ediyor. Ancak kesin çözüm için yurt dışındaki gen tedavisi gerekiyor. Bu tedavinin maliyeti yaklaşık 1 milyon 820 bin dolar. Zamanla yarışıyoruz. Kiloya bağlı bir sınır oluşmadan ilacı almak zorundayız” dedi.

“Bu Aile 22 Aydır Nöbette”

Kayra’nın ailesinin kampanya süresince zor koşullarda mücadele verdiğini anlatan Hüseyin Yapıcı, “Aile beş kişilik. Kayra en küçük evlat. Abileri parkta bile oynayamıyor, virüs bulaşmasın diye çok dikkatli olunuyor. Baba sabah-akşam yardım toplamak için dışarıda. Biz gönüllüler de 22 aydır gece gündüz bu kampanyanın içindeyiz. Ama artık çok yorulduk. Tek isteğimiz: Daha fazla kişiye ulaşmak” ifadelerini kullandı.

“Kayra Hepimizin Evladı, Birlikte Nefes Olalım”

Yapıcı, tüm vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

“Bu çağrıyı duyan herkes Kayra Buğdacı’nın Instagram hesabına girip paylaşım yapsın. Küçük de olsa düzenli bağışlar yapsın. Adıyamanlı iş insanlarından, STK’lardan, esnaftan ve duyarlı yurttaşlardan destek bekliyoruz. 12 milyon TL büyük gibi görünse de hep birlikte çok hızlı tamamlayabiliriz. Lütfen bu bayramda bir hediyeyi de Kayra’ya ayıralım.”

Kaynak : PHA