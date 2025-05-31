Öğrenciler ve Temizlik Personeli El Ele

Etkinliğe Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticileri ile birlikte Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinden 70 personel katıldı. Belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu etkinlikte, öğrencilere şapka, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Çocuklar, belediye personeliyle birlikte Eğriçay Parkı’nda çevre temizliği yaptı.

Etkinlik boyunca çevreye duyarlılık mesajları verilirken, öğrenciler de vatandaşlara “Çöplerinizi çöp kutularına atın” çağrısında bulundu. Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda öğrencilere Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

Başkan Tutdere: “Çevre bilinci küçük yaşta kazanılır”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada çevre eğitiminin çocukluk yaşlarında başlaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çevre bilincinin küçük yaşta kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Sevgili öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen temizlik etkinliği, hem farkındalık yaratmak hem de çocuklarımızda çevreye karşı sorumluluk duygusunu pekiştirmek açısından çok kıymetliydi. Daha temiz bir Adıyaman için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplumda Çevre Duyarlılığı Artıyor

Dünya Çevre Günü vesilesiyle düzenlenen bu tür etkinliklerle çevre bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Adıyaman Belediyesi’nin çocukları merkezine alan bu organizasyonu, hem eğitici hem de katılımcı yapısıyla takdir topladı.

Kaynak : PHA