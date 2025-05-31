“Kamu Desteği Olmadan 45 Bin Dekar Arazi Suya Kavuştu”

DEVA Partisi heyeti, Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz’ı, Genel Sekreter ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Türkmen, Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Mazlum Tufan ve il yöneticileriyle birlikte Ürgüç Sulama Pompası İstasyonu’nda ziyaret etti.

DEVA İl Başkanı Mehmet Anaç, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “04 Eylül 2024 tarihinde başlatılan bu çalışma, 30 Mayıs 2025 itibarıyla hiçbir kamu desteği olmadan ve tamamen Sulama Birliği’nin öz kaynaklarıyla tamamlanmıştır. Bugün itibarıyla 45.000 dekar tarım arazisi, bu proje sayesinde suya kavuşmuştur. Sayın Eryılmaz ve ekibini takdirle karşılıyoruz” dedi.

“Su Yoksa Tarım da Yoktur”

Açıklamasında tarımsal sulamanın önemine dikkat çeken Anaç, “Su yoksa tarım da yoktur. Tarımsal sulama; verimliliği, ürün çeşitliliğini ve ekonomik getiriyi artırır. Bu da hem çiftçimize hem de ülke ekonomisine doğrudan katkı demektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Eryılmaz’ın, 2022 yılında borçlu bir yapıyı devralmasına rağmen kısa sürede borcu sıfırlayıp böylesine büyük bir projeyi tamamlamasını “örnek bir başarı” olarak değerlendiren Anaç, bu başarıya rağmen engellemeler yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını belirtti.

“Engelleyenler Kimse Kamuoyuna Açıklansın”

Mehmet Anaç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Böylesine değerli bir çalışmanın desteklenmesi gerekirken, Başkan Eryılmaz’a sürekli engeller çıkarıldığına dair duyumlar alıyoruz. Bu engellemeleri yapanların kim olduğu kamuoyu tarafından bilinmelidir.”

AK Parti ve Resul Kurt’a Çağrı: “Rant Değil, Eylem Bekliyoruz”

Anaç, açıklamasında AK Parti milletvekillerini ve özellikle Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’u hedef alarak şu soruları yöneltti:

“Her seçim dönemi gündeme getirilen ve bir türlü tamamlanmayan Gömükan, Koçali, Çetintepe, Büyükçay ve Çelikhan-Bulam sulama barajları neden hâlâ bitirilmedi? Sayın Kurt, masa başında oturup Ürgüç Sulama Projesi’ne hiçbir katkısı olmamasına rağmen siyasi rant devşirmek yerine, elini taşın altına koymalı ve devletin imkânlarını bu projelerin tamamlanması için seferber etmelidir. Aksi takdirde bu tavrın halk nezdinde bir karşılığı olmayacaktır.”

“Hizmete Siyaset Üstü Yaklaşıyoruz”

DEVA Partisi’nin hizmet odaklı siyaset anlayışına dikkat çeken Anaç, “Kim bu memlekete hizmet için elini taşın altına koyarsa ve hizmet ediyorsa, partisine bakmadan her zaman yanında oluruz. Bizim siyasetimiz emeği, üretimi ve alın terini esas alır. Amacımız polemik yaratmak değil, güçlü, üretken ve yaşanabilir bir Adıyaman inşa etmektir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA