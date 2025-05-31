Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye başvuran H.K., Kadın Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Özbey tarafından muayene edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Adıyaman’da ilk defa uygulanacak V-notes tekniği ile ameliyat yapılmasına karar verildi.

Dr. Özbey ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, kilolu ve yara yeri iyileşmesi zor olan hastalar için büyük avantaj sağlayan kesisiz cerrahi teknik ile yapıldı. Ameliyat sırasında hastanın vajinal haznesinden kamera yardımıyla girilerek özel aletler kullanıldı.

“Adıyaman’da Bir İlki Gerçekleştirdik"

Operasyonun ardından hastayı serviste ziyaret eden Dr. Gürkan Özbey, hastanın sağlık durumunu yakından takip etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özbey, şunları söyledi:

"Hastamıza, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce hiç uygulanmamış olan V-notes ile rahim alma operasyonunu gerçekleştirdik. V-notes yöntemi, karında herhangi bir kesi yapılmadan vajinal hazneden kamera yardımıyla özel aletlerle gerçekleştirilen bir cerrahi tekniktir. Bu teknik, özellikle kilolu ve yara yeri iyileşmesi zor hastalar için büyük avantaj sağlamaktadır. Hastanemizde bu yeni ameliyat tekniğini ilk kez uygulamanın gururunu yaşıyoruz. Bize bu imkânları sağlayan değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut da başarılı operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Doktorlarımız her gün yeni ve önemli ameliyatlara imza atıyor. Bu başarılarla birlikte sağlık altyapımızın daha da güçlendiğini görmek bizi gururlandırıyor. Hastamızın sağlık durumu iyi ve taburcu edildi. Depremin izlerini silmek ve sağlık alanında yeni başarılara imza atmak için hep birlikte daha fazla emek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda doktorumuza ve ekibine başarılar diliyorum."

Sağlığına kavuşan hasta, ameliyat sonrası serviste bir gün boyunca gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kaynak : PHA