Başkan Tutdere'nin Talimatıyla Seferberlik Başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü personelleri için yeni bir çalışma düzeni oluşturuldu. Söz konusu birimlerde izinler iptal edilirken, hafta sonları dahil olmak üzere gün boyu hizmet sunan bir mesai programı devreye alındı.

Ruhsat işlemlerinin hızla sonuçlandırılabilmesi adına teknik personel, öğle aralarında dönüşümlü çalışarak kesintisiz hizmet vermeye başladı. Vatandaşların başvurularını zamanında tamamlayabilmeleri için belediyede tam kapasiteyle çalışma yürütülüyor.

Adıyaman Yerinde Dönüşümde Örnek Gösteriliyor

Başkan Abdurrahman Tutdere’nin göreve başladığı 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana 10 bin bağımsız bölüme denk gelen 1500 ruhsat verilerek yerinde dönüşüm sürecinde yüzde 70’in üzerinde başarı oranı yakalandı. Bu performansla Adıyaman, deprem illeri arasında yerinde dönüşüm sürecini en başarılı yürüten şehirlerden biri haline geldi.

2025 yılı başından itibaren ise yenileme ve tadilat başvurularını da kapsayan 850 ruhsat düzenlenmiş durumda. Yerinde dönüşüm başvurularında gelinen bu nokta, belediyenin koordinasyon gücünü ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

300 Dosya İnceleme Aşamasında

Adıyaman Belediyesi, yerinde dönüşüm başvurularının zamanında ve eksiksiz bir şekilde değerlendirilmesi için incelemelere hız verdi. Şu an yaklaşık 300 dosya inceleme aşamasında bulunuyor. 30 Haziran’a kadar yapılacak yeni başvurular için belediye tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Kesintisiz Hizmet, Titiz Takip

Adıyaman Belediyesi, yoğun başvuru sürecini etkin ve koordineli bir şekilde yöneterek vatandaşların yerinde dönüşüm hakkından azami ölçüde faydalanmasını hedefliyor. Tüm birimlerin katılımıyla yürütülen süreç, teknik titizlik, hızlı değerlendirme ve güçlü saha koordinasyonu ile devam ediyor.

Kaynak : PHA