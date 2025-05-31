AK Parti’nin geleneksel bayramlaşma programı çerçevesinde Kurban Bayramı’nın 2. günü, MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti ve DYP ile karşılıklı bayramlaşma yapılacak.

Resul Kurt’un Başkanlığında 4 Parti Ziyaret Edilecek

AK Parti’nin HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti’yi ziyaret edecek heyetine, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Resul Kurt başkanlık edecek. Kurt’un başkanlık ettiği heyette ayrıca Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik yer alacak.

Resul Kurt’un başkanlığındaki bu heyetin, partiler arası diyalog ve siyasi nezaketin bir göstergesi olarak bayramlaşma ziyaretlerinde bulunacağı belirtildi.

Diğer Heyet Kerem Ali Sürekli Başkanlığında

AK Parti’nin diğer heyeti ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP’yi ziyaret edecek. Bu heyete Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli başkanlık edecek. Sürekli’nin heyetinde Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu yer alacak.

AK Parti Kabul Heyeti: Belgin Uygur Başkanlığında

Bayramlaşma kapsamında diğer siyasi partilerden yapılacak ziyaretleri ise AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet kabul edecek. Kabul heyetinde Selahattin Yağcı, Rukiye Toy ve Abdullah Uçan da yer alacak.

Kaynak : PHA