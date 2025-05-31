Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bursluluk sınavında İkra Demiral, Zeynep Taşdemir ve Azra Adsay, TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri olarak 500 tam puan aldı. Aynı başarıyı elde eden İbrahim Eren Oruç ise Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olarak dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nden Tebrik Mesajı

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, elde edilen bu üstün başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2025 bursluluk sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Elde ettikleri bu gurur verici sonuç, öğrencilerimiz kadar öğretmenlerimizin ve velilerimizin de ortak başarısıdır. Başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Genel Başarı Düzeyi Dikkat Çekti

Öte yandan Türkiye birinciliği elde edemeyen birçok öğrenci de sınavı kazanarak önemli bir başarı gösterdi. Bu durum, Kahta ilçesindeki genel akademik başarının yüksekliğini ve eğitim yatırımlarının olumlu yansımalarını bir kez daha ortaya koydu.

İlçe genelinde yapılan sistemli çalışmalar, öğrenci-öğretmen-veli iş birliği ve okullar arası rekabetin pozitif yönleri, sınav sonuçlarına da başarı olarak yansıdı.

Eğitimde Kararlılık ve İş Birliğinin Sonucu

Kahta’dan çıkan dört Türkiye birincisi öğrenci, sadece bireysel gayretin değil; aynı zamanda okul yönetimi, öğretmenler ve ailelerin koordineli desteğinin başarının temel yapı taşları olduğunu gösterdi. Eğitim otoriteleri, bu başarıların sürdürülebilir kılınması için destekleyici çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA