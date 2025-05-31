Milletvekili Kurt, bölgedeki vatandaşlar ve işletmeler için alınan bu kararın, deprem yaralarının sarılması ve ekonomik toparlanmanın hızlanması açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Milletvekili Kurt, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan uzatmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde cirosu 2,5 Milyon TL’nin altında olan mükellefleri kapsayan ve 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü sona ermesi beklenen mücbir sebep hali, 30 Kasım 2025 Pazar günü sonuna kadar uzatılmıştır” dedi. Bu uzatma, özellikle gelir stopaj vergisi beyannameleri, damga vergisi beyannameleri, aylık ve üç aylık diğer beyanname ve bildirimler, KDV beyannameleri (üç aylık olanlar dahil) ve Ba-Bs Bildirimleri, ayrıca yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini kapsadığını belirtti.

Kurt, mücbir sebep hali uzatılan mükellefler için getirilen diğer kolaylıkları da sıraladı. “Mücbir sebep hali 31/5/2025 tarihinden itibaren 30/11/2025 tarihine kadar uzatılan mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 30/11/2025 günü sonuna kadar ve 10/12/2025 ve 15/12/2025 (14/12/2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar, oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresinin 31/12/2025 günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

“Ayrıca, belirtilen beyanname ve bildirimler dışında kalan diğer beyanname ve bildirimlerin verilmesi ile bunlara ilişkin tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.”

“Diğer taraftan mücbir sebep hali uzatılan mükelleflerden, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında verilmesi gereken geçici vergi beyannameleri alınmayacaktır.”

“Ancak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek özel tüketim vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir” diye açıkladı.

Milletvekili, “Deprem bölgesindeki mükelleflere yönelik bir diğer önemli destek ise vergi borçlarının yapılandırılması ve taksitlendirilmesi imkânıdır” dedi. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin ödeme süreleri belirlenen vergi borçları, belirlenen ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar, diğer amme borçları ise 02.02.2026 Pazartesi günü sonuna kadar; mükelleflerin başvuru yapmaları ve gerekli şartları taşımaları kaydıyla, faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilecektir.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında da bölgeye yönelik kolaylıklar sağlandığını belirten Kurt, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere borcu olan mücbir sebep hali uzayan mükelleflerin, 7440 sayılı Kanun kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar yapabileceklerini, ilk taksitlerini (peşin ödeme dahil) 31 Mart 2026 tarihi sonuna kadar, diğer taksitlerini ise bunu takip eden aylık dönemlerde ödemeleri gerektiğini hatırlattı.

Milletvekili Resul Kurt, açıklamasını tamamlarken, Hükümetimizin depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğini, bu tür düzenlemelerin bölgenin yeniden imarı ve ticari hayatının canlanması için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak : PHA