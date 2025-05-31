Alkayış, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman’da ve deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından yaraları sarmak, çalışma hayatını güçlendirmek ve ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025’te sona ermesi beklenen mücbir sebep hali, 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu önemli kararla birlikte vatandaşlarımızın yükü bir nebze daha hafiflemiş olacak. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan olmak üzere, bu kararda emeği geçen tüm bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum.”

Milletvekili Alkayış, açıklamasının devamında devletin, depremin ilk anından itibaren milletin yanında olduğunu belirterek, “Devletimiz tüm kurumlarıyla sahada, milletimizin yanında yer almaya devam ediyor. Bu uzatma kararı da bunun somut bir göstergesidir. Yaralarımızı Asrın Birlikteliği ile sarıyor, dayanışma ruhuyla geleceğe yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA