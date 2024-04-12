Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür, depremin 6 Şubat depremlerinin ardından meydana gelen bir sarsıntı olduğunu ve endişe verici bir durum olmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Görür, vatandaşları sakin olmaya davet etti

Kaynak : PHA