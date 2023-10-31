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Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede daha güçlü bir altyapı için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesinde içme suyu ve altyapı sorununu çözmek amacıyla çalışıyor. Yeni içme suyu şebekesi döşeyen ekipler, yeni depoların bağlantılarını yapıyor.

Alt yapının mahalle için önemli olduğunu vurgulayan Gölbaşı belediye başkanı İskender yıldırım şöyle konuştu:

"Hürriyet mahallemiz'in kanayan yarası haline dönüşen altyapı çalışmalarını hayata geçirmek için çok çaba sarf ettik. Halkımızın da desteği ve metaneti ile zorlu süreci sonuna ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alt yapı çalışmaları için son viraja girmiş bulunmaktayız. Her bölgede kazı ve yeni hat döşeme çalışması yaptık. Kanalizasyon hatlarını çalışmalar sırasında yeni şebekelere bağladık. İçme suyu ve yeni depoları da çalışmaların sonunda etap etap devreye alacağız. Tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."dedi.



Kaynak : PHA