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Eğitim ve öğretimde gençlere olan desteğini her fırsatta ortaya koyan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ilçe ve bağlı köylerde ikamet edip, 2023 yılı YKS sınavında başarılı olarak Özel üniversite ve 2 yıllık bölümler dahil yerleşmiş olan öğrencilere bir defaya mahsus olarak yol ve eğitim yardımı adı altında nakdi yardım öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocuklarımızın eğitim hayatına bir nebze olsun katkıda bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek yapılan bu katkının başarı olarak döneceğine inandığını söyledi.

Bir ülkenin en büyük zenginlik kaynağının oradaki yetişmiş insan gücü olduğuna dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Aslında yaptığımız eğitim yatırımlarıyla bizler geleceğimizi inşa ediyoruz. Çünkü ilçemizin ve dolayısıyla ülkemizin geleceği iyi yetişmiş donanımlı gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bu anlamda eğitime yapılan bütün yatırımlar bizim için çok değerlidir" dedi.

Başkan Turanlı, “ Tüm üniversite öğrencilerine; özel üniversite ve 2 yıllık bölümler de dahil olmak üzere öğrencimize maddi yardımda bulunduk. Sıralama da ilk 5 bine giren öğrencilerimize 7000 TL, 5 ile 10 bin arasındaki öğrencilere 5000 TL, 10 ile 20 bin arasındaki öğrencilere 4000 TL , 20-50 bin arasındaki Öğrenci kardeşlerimize de 2000 TL, toplamda 400 bin tl maddi yardımda bulunduk. Tekrar başarılar dileyerek tebrik ediyorum. Kazasız belasız yolları bahtları açık olsun, ilçemize ve ülkemize hayırlı evlatlar olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.” İfadelerine yer verdi.



Kaynak : PHA