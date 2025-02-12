Depremde yaralanan ve tedavi süreci devam eden Düziçi Devlet Hastanesi personeli Hemşire Demet Demiral, ailesiyle birlikte ikametinde ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Polis Ekiplerinden Destek Mesajı

Ziyaret sırasında ailenin talep ve ihtiyaçları dinlenirken, yetkililer destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Emniyet personeli, depremzede vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve toplum olarak dayanışmanın önemini vurguladı.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu tür ziyaretler, depremzedelerle kurulan bağın güçlenmesi ve mağdur vatandaşların yalnız olmadıklarını hissetmeleri açısından önemli bir sosyal sorumluluk örneği olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA