Adıyamanlı Sporcuların Madalya Listesi

63 kg kategorisinde Ela Ergen Türkiye Şampiyonu oldu.

63 kg kategorisinde Fadime Yerbay Türkiye ikincisi oldu.

69 kg kategorisinde Salih Orhan Türkiye ikincisi oldu.

62 kg kategorisinde İsmail Agah Ateyev Türkiye üçüncüsü oldu.

69 kg kategorisinde Mert Şaban Arkci Türkiye üçüncüsü oldu.

Böylece Adıyaman Gölbaşı sporcuları, Türkiye Şampiyonası’ndan toplam 5 madalya ile döndü.

Sporculardan İl Müdürü Fikret Keleş’e Ziyaret

Başarılarını Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşan sporcular, Adıyaman’ı en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Genç sporcuların azmini ve disiplinini takdir eden İl Müdürü Keleş, sporcularla ve antrenörleriyle bir araya gelerek şunları söyledi:

"Adıyaman, birçok branşta olduğu gibi Jujitsu sporunda da önemli başarılar elde ediyor. Sporcularımızın azmi ve disiplini, kentimizin spordaki gücünü ortaya koyuyor. Bu süreçte emeği geçen antrenörlerimize, ailelerimize ve tüm destekçilere teşekkür ediyorum."

Adıyaman Sporda Yükselmeye Devam Ediyor

Son yıllarda birçok branşta başarılı sporcular yetiştiren Adıyaman, Jujitsu’da kazandığı bu madalyalarla spor alanındaki yükselişini bir kez daha kanıtladı.

Sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda başarılarını sürdürmesi beklenirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sporculara sağladığı desteklerin devam edeceği belirtildi.

Adıyamanlı sporcular, gelecek şampiyonalarda da kenti en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Kaynak : PHA