Sezon başından bu yana aldığı galibiyetler ve başarısıyla adından sık sık söz ettiren Gergerspor gözünü Bölgesel Amatör Lig’e dikti. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahramanmaraş Kurtuluşspor ile deplasmanda hazırlık maçı için karşılaşan Gergerspor 3-0 skorla galip gelerek sahadan ayrıldı. Oynadığı güzel oyun ve aldığı galibiyetle BAL Ligi için hazır olduklarını gösteren Gergerspor’lu gençler takımın bu başarısını bal ligine yükseldikleri zaman’da sürdüreceklerini belirtti.

Play Off 9.hafta mücadelesinde bu hafta Kahta İlçe Stadında Öz Samsatspor ile karşılaşacak.

Kaynak : PHA