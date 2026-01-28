'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı' kapsamında, 81 ilde faaliyet gösteren 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi için 36 ay süreli ücretsiz teknoloji eğitimi başvuruları başladı.
2025-2026 eğitim-öğretim yılında programa;
4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.
Öğrenci Seçme Süreci
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrenci kabul süreci üç aşamadan oluşuyor:
E-Sınav: Başvuru şartlarını sağlayan adaylar çevrim içi sınava katılıyor.
Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama: E-sınavda başarılı olan adaylar bu aşamaya geçiyor.
Uygulama Sınavı: İkinci aşamayı başarıyla tamamlayan adaylar uygulama sınavına davet ediliyor.
Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı kazanıyor.
Başvuru ve Takip Süreci
Adaylar, başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm işlemleri Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden takip edebilecek.
E-sınav, Türkiye genelinde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.
Son Başvuru Tarihi: 6 Mart 2026
