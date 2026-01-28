Bunlar da ilginizi çekebilir

Adaylar, başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm işlemleri Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden takip edebilecek.

Başvuru ve Takip Süreci

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı kazanıyor.

Uygulama Sınavı: İkinci aşamayı başarıyla tamamlayan adaylar uygulama sınavına davet ediliyor.

Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama: E-sınavda başarılı olan adaylar bu aşamaya geçiyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrenci kabul süreci üç aşamadan oluşuyor:

4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı' kapsamında, 81 ilde faaliyet gösteren 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi için 36 ay süreli ücretsiz teknoloji eğitimi başvuruları başladı.

