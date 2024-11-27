“Gazetecilik Özgürlüğü Siyasi Güç Sahiplerince Sınırlandırılıyor”

Açıklamada, gazetecilerin evrensel gazetecilik ilkelerine uygun hareket ederek haberlerini kamuoyuna sunduğu, ancak Türkiye’de bu süreçte otosansürün giderek yaygınlaştığı belirtildi. Otosansürün temel nedeninin yargı, yasa yapıcılar ve siyasetçilerin baskıları olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde gazetecilik, özgür hareket edebileceği bir alan yerine, sınırları siyasi güç sahiplerince çizilen dar bir alana hapsedilmeye çalışılmaktadır. Bu sınırları zorlayan her gazeteci asılsız suçlamalar, karalama kampanyaları ve tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır.”

“Bahçeli’nin Sözleri Tehdit İçeriyor”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Halk TV başta olmak üzere eleştirel yayınlarıyla öne çıkan basın kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik açıklamaları, gazeteci örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. Açıklamada, Bahçeli’nin sözlerinin gazetecilere yönelen şiddeti körükleyebileceğine dikkat çekildi:

“Sayın Bahçeli’nin gazetecilere yönelik tehdit içerikli söylemleri, siyasi söylemlerin gazetecilerin can güvenliğini tehdit ettiği tehlikeli bir ortam yaratmıştır. Meslektaşlarımız, işlerini kaybetme korkusu yaşarken, can güvenliği endişesi duymaktadır. Bu durum kabul edilemez.”

“Gazetecinin Başarısını Siyasetçiler Değil Kamuoyu Takdir Eder”

MHP’nin, Bahçeli’nin açıklamalarına yönelik yaptığı savunmada, “İşini hakkıyla yapan tüm basın mensuplarının yanındayız” ifadelerine yer verilmesi de gazeteci örgütlerince eleştirildi. Açıklamada, gazetecinin başarısını siyasetçilerin değil, kamuoyunun değerlendireceği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Meslektaşlarımızın başarısını ya da başarısızlığını tespit etmek, siyasetçilerin görevi değildir. Gazetecilerin kamuoyuna doğru bilgi aktarma çabası, bağımsız yargının güvencesi altında olmalıdır. Gazetecilere yönelik tehditlerin tehdit olup olmadığına cumhuriyet savcıları karar vermelidir.”

“Tehditlere Karşı Dayanışma İçindeyiz”

Basın meslek örgütleri, tehditlere maruz kalan tüm gazetecilerin yanında olduklarını belirtti. Halk TV ve diğer eleştirel yayın kuruluşlarına yönelik baskıların kamuoyunda büyük bir yankı bulduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başta Halk TV olmak üzere, tehditlere maruz kalan tüm basın kuruluşları milyonlarca okur ve izleyici tarafından takip edilmektedir. Kamuoyunun özgürce kanaat oluşturmasına katkı sağlayan gazetecilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.”

Ortak İmza ile Mesaj: “Tehditlere Sessiz Kalmayacağız”

Açıklamanın sonunda, gazetecilere yönelik baskı ve tehditlere karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan meslek örgütleri, dayanışma çağrısı yaptı. Ortak bildiride imzası bulunan kuruluşlar şöyle sıralandı:

Basın Konseyi

Çağdaş Gazeteciler Derneği

DİSK Basın-İş

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)

İzmir Gazeteciler Cemiyeti

KESK Haber-Sen

Türkiye Gazeteciler Sendikası

Basın meslek örgütleri, gazetecilerin meslek onuruna sahip çıkarak doğru ve tarafsız habercilik yapmaya devam edeceğini ve her türlü baskıya karşı dayanışma içinde olacaklarını vurguladı.

Kaynak : PHA