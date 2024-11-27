Uluslararası İşbirliği: İtalya, Sırbistan ve Portekiz Ortaklığı

"STEM ile Yeşil Matematik" projesinde Türkiye koordinatör ülke olarak yer alırken, İtalya, Sırbistan ve Portekiz projeye ortak ülkeler olarak katılım sağlıyor. Proje kapsamında biri çevrimiçi, üçü yüz yüze olmak üzere toplam dört uluslararası hareketlilik gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu’ndan 15 öğretmen bu hareketliliklere katılarak STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi, iklim değişikliği ve matematik konularında bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulacak. Ayrıca, bu bilgileri derslerine entegre ederek öğrencilerinin farkındalık kazanmasını hedefleyecekler.

Projenin Amacı: Matematik ve Çevreyi Buluşturmak

Proje Koordinatörü Asiye Sürücü, projenin küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla tasarlandığını belirterek, “Enerji tasarrufu, ormansızlaşma, sera gazları, çevre kirliliği, tarım, su kullanımı, hava sıcaklıkları ve geri dönüşüm gibi konularda matematiğin nasıl kullanılabileceğini göstermeyi hedefliyoruz” dedi. Proje, öğretmenlerin bu konulardaki bilgi birikimini artırmayı ve öğrencilerin çevre bilinciyle matematiği bir araya getiren projeler geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

“Adıyaman’ı Uluslararası Platforma Taşıyoruz”

15 Temmuz Şehitler Ortaokulu Müdürü Murat Bilgiç ise proje ile ilgili şu ifadelerde bulundu: “Avrupalı proje ortaklarımızla iş birliği içinde çalışarak iyi uygulamaların değişimini ve kültürel gelişimi hedefliyoruz. Bu projeyle Adıyaman olarak Avrupa Eğitim Ağı’nda yer almak istiyoruz. Projemiz, ilimizin ve ülkemizin uluslararası tanınırlığını artıracak önemli bir adım. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen iki ortaokul projesinden biri olmak, bizim için büyük bir onur.”

Eğitimde Yeni Bir Perspektif

Proje, çevre bilinci ve STEM eğitiminin önemine vurgu yaparak öğrenci ve öğretmenlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Avrupa Eğitim Ağı’nda yer almak isteyen 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu, bu projeyle hem eğitimde hem de uluslararası alanda Adıyaman’ın adını duyurmayı amaçlıyor.

“STEM ile Yeşil Matematik” projesi, yenilikçi eğitim yaklaşımlarıyla sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Projenin başarıyla hayata geçirilmesiyle Adıyaman’ın uluslararası eğitim sahnesindeki yerinin daha da güçlenmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA