“Adıyaman Ulaşımında ART Araçlarıyla Yeni Bir Dönem Başlayacak”

Başkan Tutdere, Kasım ayında Çin’e yaptıkları teknik gezinin sonuçlarını değerlendirerek, bu ziyaretin ardından Çinli bir teknik heyetin Adıyaman’a geleceğini duyurdu. Başkan Tutdere, “Çin ziyaretimizde, ART araçlarını yakından inceleme fırsatı bulduk. Bu kapsamda, 3 Aralık’ta Çin’den bir teknik heyet ilimize gelecek. Atatürk Bulvarı’nın fiziki koşulları ve ART araçlarının katkıları üzerine detaylı bir değerlendirme yapacağız. Bu istişareler sonucunda nihai kararımızı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Alt Yapı ve Ulaşım Projelerinde Büyük Hedefler

Adıyaman’da devam eden altyapı ve yerinde dönüşüm projelerine de değinen Başkan Tutdere, bu çalışmaların kısa vadede zorluklara yol açsa da uzun vadede şehir için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adıyaman’da ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. Mevcut aksaklıkların farkındayız ve bu sorunları en aza indirmek için çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Yeni güzergâhlar belirleyerek ulaşımı iyileştirmek adına yatırım planlarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılına kadar tamamlanması planlanan İndere Konutları’ndaki ulaşım sorunlarını çözmek ve Örenli bölgesindeki ihtiyaçlara yanıt vermek için gerekli adımları atıyoruz.”

Yeni Yatırımlar Yolda

Belediye, ulaşımı rahatlatacak projelere hız kesmeden devam ediyor. Başkan Tutdere, Mersin Caddesi’nin kısa sürede trafiğe açılacağını, bu adımın Atatürk Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğunu azaltacağını ifade etti. Ayrıca, Örenli bölgesine geçişi kolaylaştırmak amacıyla Tümrüz yolunun 2,5 kilometrelik kısmının asfaltlanarak hizmete sunulduğunu açıkladı.

“Altyapı Sorunlarının Farkındayız”

Altyapı çalışmalarından kaynaklanan şikayetlere de değinen Başkan Tutdere, vatandaşların rahat olmalarını istedi ve şu açıklamayı yaptı:

“Şehir genelindeki altyapı ve yerinde dönüşüm çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar sırasında iş makineleri ve kamyonların neden olduğu çamur sorunlarının farkındayız. Ancak tüm birimlerimiz kış mevsimine hazırlıklarını tamamladı. Bu kışı sorunsuz bir şekilde atlatmak için ekiplerimiz sahada eksiksiz şekilde çalışmalarını sürdürüyor.”

Adıyaman’a ART Teknolojisiyle Yeni Ulaşım Perspektifi

Raysız Tramvay (ART) teknolojisinin Adıyaman ulaşımında yeni bir dönem başlatacağını belirten Başkan Tutdere, bu teknolojinin Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik yükünü hafifleteceğini söyledi. 3 Aralık’ta Çin heyetiyle yapılacak değerlendirmeler sonrası, ART projesinin uygulanabilirliğine karar verilecek.

Kaynak : PHA