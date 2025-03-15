"Sümerbank'ın Ekmeğini Yedik"

Çeliker, yazısında Sümerbank’ın sadece bir fabrika değil, bir kuşağın geçim kaynağı ve Türkiye’nin sanayileşme hamlesinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Kendi babasının da burada çalıştığını dile getiren Çeliker, şunları yazdı:

"Ben Sümerbank’ın ekmeğiyle büyüdüm. Merhum babam Sümerbank’ta çalışıyordu. Adıyaman’da nüfusun büyük bir bölümü ya Sümerbank’ta, ya Tekel’de ya da Köy Hizmetleri’nde çalışarak ailesine bakıyordu. Buradan kazandıkları parayla çocuklarını okuttular, sünnet ettirdiler, evlendirdiler. Hepimiz Sümerbank gibi kuruluşların ekmeğini yedik."

"Atatürk’ün Mirası Sümerbank Yok Edilmemeli"

Çeliker, Sümerbank’ın Milli Mücadele döneminin bir eseri olduğunu ve Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendiren bir yapı taşı niteliği taşıdığını vurguladı:

"Atatürk yedi düvele karşı savaşırken, bir yandan da Demir Çelik, Sümerbank gibi fabrikaları açarak vatandaşlara ekmek kapısı sağladı. Ancak hükümetlerin özelleştirme politikaları nedeniyle bu fabrikalar birer birer satıldı. Adıyaman’daki Sümerbank da özelleştirildi, yıkıldı ve yerine binalar yapıldı."

Çeliker, Sümerbank’ın isminin bir parkta yaşatılmasının geçmişle olan bağın korunması açısından önemli olduğunu belirterek, belediyenin bu ismi kaldırarak tarihi hafızayı silmemesi gerektiğini ifade etti.

"Yeni Bir Alan Açın, Kahtalı Mıçe’nin İsmini Oraya Verin"

Çeliker, Adıyaman Belediyesi'nin Kahtalı Mıçe'nin adını bir parka vermesine karşı olmadığını, ancak bunun Sümerpark'ın ismi kaldırılarak yapılmasının yanlış olduğunu vurguladı:

"Parka verilen Kahtalı Mıçe ismine karşı değilim. Ancak bir yerin isminin değiştirilerek yerine başka bir ismin verilmesine karşıyım. Özellikle de bu Sümerbank gibi tarihi bir isimse… Adıyaman Belediyesi, önceki başkanların yaptığı hizmetlerin adını değiştirerek, hizmet yapıyor görüntüsünden vazgeçmeli. Eğer Kahtalı Mıçe’nin adını yaşatmak istiyorsanız, yeni bir park yapın, yeni yollar, caddeler açın ve o ismi oraya verin."

"Adıyaman’ın Trafik Sorununu Çözün, Tarihî Değerleri Korumak Daha Önemli"

Çeliker, Adıyaman Belediyesi’nin ismi değiştirmek yerine, kentin trafik sorununa odaklanması gerektiğini belirterek, belediyeye çağrıda bulundu:

"Adıyaman trafiğini keşmekeşten kurtaracak projeler üretin. Yeni yollar, kavşaklar açın. Kahtalı Mıçe ismini yaşatmak için kendi yaptığınız bir projeye onun ismini verin, başkasının eserini değiştirmeyin. Adıyaman Belediyesi, bu yanlış karardan dönmeli ve meclis kararını iptal etmelidir."

Çeliker’in yazısı, Sümerbank’ın Adıyaman ve Türkiye’nin sanayi tarihi açısından önemini vurgularken, belediyenin tarihi değerlere sahip çıkması gerektiğine dair bir çağrı niteliği taşıyor. Belediye meclisinin bu tepkiye nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Kaynak : PHA