"Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin Destekleriyle Önemli Bir Süreç Başladı"

Resul Kurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve halkın huzur arayışıyla önemli bir sürecin başladığını belirtti. Sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve vatandaşlarımızın ülkemizde huzur ortamına olan özlemleriyle birlikte güzel bir süreç başlamıştır."

"DEM Parti PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı Yaptı"

Kurt, açıklamalarında DEM Parti'nin PKK'nın silah bırakması ve örgütün kapatılması yönünde çağrı yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kongresini toplayarak kendini feshetmesi ve silahlı unsurların silahlarını bırakması yönündeki çağrısı paylaşılmıştır. Bu çağrı, sürecin önemli bir başlangıç noktası olacaktır."

"Bu Süreç Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Canlanma İçin Önemli"

Kurt, bu sürecin sadece güvenlik açısından değil, bölgesel kalkınma ve ekonomik büyüme açısından da büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülke genelinde ekonomik ve ticari faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti:

"Bu süreç, halkımızın ekonomik, huzur ve güvenlik ihtiyacını karşılayacaktır. Başta Güneydoğu olmak üzere ülkemizde ekonomik kalkınmanın hızlanması, bölgenin canlanması, ticaretin büyümesi ve istihdamın artmasıyla büyük bir sıçrama yaşanacaktır."

"Coğrafya Kader Olmasın, Huzuru Sağlayalım"

Bölgedeki vatandaşların huzura ve istikrara ihtiyacı olduğunu belirten Kurt, "Coğrafya kaderdir" anlayışına artık son verilmesi gerektiğini söyledi:

"Artık vatandaşlarımızın huzura ihtiyacı var. ‘Coğrafya kaderdir’ sözü burada bir bahane olmamalı. Biz tüm vatandaşlarımıza huzurlu bir yaşam imkanı sağlamalıyız."

"PKK ve Diğer Terör Örgütleri Silah Bırakmalı"

Kurt, PKK ve diğer terör örgütlerinin silahlarını bırakarak bölgedeki ülkeleri tehdit etmekten vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Başta PKK terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerinin silahlarını bırakarak toplumu ve bölgedeki ülkeleri tehdit etmekten vazgeçmeleri gerekiyor. İnsanların barış içinde, huzurla bir yaşam sürmesine imkan tanımalıyız."

"Burada Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı çağrı, örgüte bağlı tüm gruplar için geçerlidir. PKK’nın bu çağrıya uyarak silahlarını bırakması, teslim olması ve kendini feshetmesiyle birlikte sadece Türkiye’de değil, Irak’ta, Suriye’de ve tüm bölge ülkelerinde huzurlu bir sürecin başlayacağına inanıyorum."

Bölgede Yeni Bir Dönem Başlıyor mu?

AK Parti Milletvekili Resul Kurt’un açıklamaları, bölgesel huzur ve istikrar adına yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlanıyor. Sürecin nasıl şekilleneceği, PKK'nın bu çağrıya nasıl yanıt vereceği ve siyasi gelişmelerin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak : PHA